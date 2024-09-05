Нас отлучили от рынка СНГ, не дав ничего взамен, – молдавский политик

За 10 лет бездумного следования по пути евроинтеграции ситуация в молдавской экономике резко ухудшилась. Западные партнёры заставили Молдову уйти с рынка СНГ, а в Европе молдавская продукция никому не нужна.

Об этом в интервью белорусскому агентству БЕЛТА заявил депутат парламента Молдовы, представитель блока «Победа» Василий Боля, выдвинутый кандидатом в президенты Молдовы, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«10 лет прошло с того момента, как Молдова подписала договор об ассоциации с ЕС. Около 15 лет нам говорили, что ЕС является оазисом благоденствия, и что, как только мы интегрируемся в ЕС, у нас всё будет хорошо, люди будут получать высокие зарплаты, пенсионеры – высокие пенсии, у нас будет социальная стабильность, и прочие морковки, которые нам пытались преподнести. К сожалению, за 10 лет ситуация в стране ухудшилась. Только за последние 2,5 года из страну уехало более 220 тысяч наших граждан. Это молодёжь, активная часть населения нашей страны, которая разочаровалась в этом европейском пути развития. Они уехали за границу, потому что жизнь в их стране стала невыносимой», – рассказывает Боля.

По его словам, молдавское правительство, набрав кредитов на сумму около 5 миллиардов евро, попали в кабалу зависимости и потеряли часть суверенитета.

«Те кредиторы, которые давали нам в долг (а наше правительство с удовольствием брало в долг эти деньги просто их проело), на следующий день диктуют нам, как себя вести. Они принуждают нас полностью разорвать отношения с СНГ – с Россией, Белоруссией, другими странами, полностью переориентировать нашу экономику на ЕС, отказавшись от наших традиционных рынков на пространстве СНГ. Они нас уверяли, что рынок ЕС намного объёмнее, и что этот рынок будет потреблять товары, производимые в Молдове – товары сельского хозяйства, пищевой промышленности и так далее. К сожалению, это не случилось. Мы добровольно ушли с рынков СНГ, за которые, кстати, другие страны и корпорации борются, чтобы присутствовать на полках магазинов в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизстане и других странах, которые составляют пространство ЕАЭС. Но ничего взамен мы не приобрели, поскольку в ЕС и так есть достаточно производителей аналогичных товаров. И конкуренция на европейских рынках. И конкуренция на европейских рынках намного жёстче, чем в других регионах. И в этом смысле мы потеряли. Мы за 10 лет не улучшили своё состояние. А за последние 3-4 года, набрав вот этих долгов, мы пришли к коллапсу в экономической и социальной сфере», – заключает Василий Боля.