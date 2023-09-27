«Нас перестали уважать и бояться» – в Москве призывают всерьёз взяться за Украину
Из-за слишком затянувшегося решения украинского вопроса мир начинает воспринимать Россию как «колосса на глиняных ногах».
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Павел Данилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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В студии поинтересовались, как России лучше действовать на международной арене.
«Мне кажется, что нас сейчас не только не уважают, но и не боятся.
Нас воспринимают как какую-то непонятную страну, которая топчется на одном месте, рядом с нашими небратьями. Причины, почему мы это делаем, они тоже особо не понимают, и во всём мире создаётся впечатление колосса на глиняных ногах, что не соответствует действительности, но этого впечатления всё больше и больше.
И мне кажется, что здесь мы теряем», – сказал Данилин.
Он подчеркнул, что Москва должна отнестись к боевым действиям серьёзней.
«Поэтому хотелось бы вернуть реальный страх. Для этого надо начать войну по-настоящему. Но мы не начинаем», – подытожил политолог.
Спасибо!
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