«Нас перестали уважать и бояться» – в Москве призывают всерьёз взяться за Украину

Из-за слишком затянувшегося решения украинского вопроса мир начинает воспринимать Россию как «колосса на глиняных ногах».

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Павел Данилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии поинтересовались, как России лучше действовать на международной арене.

«Мне кажется, что нас сейчас не только не уважают, но и не боятся.

Нас воспринимают как какую-то непонятную страну, которая топчется на одном месте, рядом с нашими небратьями. Причины, почему мы это делаем, они тоже особо не понимают, и во всём мире создаётся впечатление колосса на глиняных ногах, что не соответствует действительности, но этого впечатления всё больше и больше.

И мне кажется, что здесь мы теряем», – сказал Данилин.