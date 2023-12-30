«Нас подталкивают к пониманию, что умный украинец становится русским» – Арестович

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Записывая в «российские шпионы» всех, кто на Украине выражает критические мысли, киевские власти сами постепенно задают в обществе тренд, что всё вменяемое – это русское.

Об этом на канале украинского политолога Юрия Романенко заявил сбежавший в США экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ты говоришь: «смотрите, наш противник принимает эффективные решения, мы не принимаем» – «ты российский шпион!». Ты говоришь: «посмотрите, они сделали умное там, там и там» – «значит ты московский этот самый!». Доходит до того, что любая трезвая мысль, любая критическая мысль – тебя сразу записывают в российские шпионы. Люди не понимают, какой сигнал они дают, какая скрытая команда: всё, что умное здесь, критичное, саморефлексивное автоматически принадлежит России. То есть, «умный украинец становится русским», как нам пишут в чатах. Кто этот тренд создал? Люди, которые наложили запрет на мышление и запрет на понимание», – сказал Арестович.

По его словам, как власти и провоцируют раскол внутри Украины.

«У нас есть силы, которые наложили запрет на понимание, на мышление, они думают, что это сплачивает общество. Причём, самое интересное, что эти же силы являются главными разгонятелями «срачей». У нас же какая ситуация: те, кто сделал «срачи» политтехнологией, технологией успеха, они же более всего призывают к единству. То есть такое абсолютное лицемерие. Для них не раскалывать общество – это значит принять их идеологию, перестать быть свободным человеком и потерять способность свободно говорить. Клеймится всё это очень просто – «работаешь на Россию, российский шпион», – пожаловался бывший Зе-советник.