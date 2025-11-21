Нас подводит стадный инстинкт операторов БПЛА. Мы теряем одну РЛС в день – укро-эксперт
В погоне за одним российским дроном-разведчиком ВСУ оголяют многокилометровые участки фронта.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об в эфире видеоблога «Милитарный» заявил украинский военный аналитик и глава оказывающего поддержку ВСУ фонда Тарас Чмут.
«Проблема в том, что мы на отдельных участках фронта имеем очень много экипажей. И там за одним «Орланом» может гнаться, реально мне говорили, 15 эфпивих разных. А 20 километров сбоку или 30 – там просто дыра размером 40 километров. Противник тоже анализирует, где его сбивают, где нет. Просто летит бочком, заходит в тыл», – рассказал укро-эксперт.
По его словам, ситуацию усугубляет и то, что ВСУ теряют, минимум, одну РЛС в день.
«Это много. По разным причинам. По ним прилетают КАБы, арта, они ломаются, по ним бьют эфпивихи, где-то могут долетать какие-то «Ланцеты», еще что-то. РЛС постоянно нужны. Плюс, так как радиус не супербольшой, их надо много, чтобы формировать какое-то сплошное поле, чтобы перехватывать скоростные или низколетящие цели, потому что радиогоризонт труднее обнаруживать», – жалуется Чмут.
