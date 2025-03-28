«Нас принуждают к миру, как нацистов» – Золотарев

Вадим Москаленко.  
28.03.2025 09:17
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1000
 
Война, Дзен, Нацизм, Россия, Украина


Украину сейчас обстреливают точно так же, как Британия и США обстреливали нацистскую Германию в 1944-45 годах.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украину сейчас обстреливают точно так же, как Британия и США обстреливали нацистскую Германию в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Прилетело 40 кило взрывчатки, в десятках домов выбиты из стекла, 60 машин повреждено или сгорело. Это чистой воды терроризм, в данном конкретном случае. Окошмаривание гражданского населения.

Или это, может быть, Кремль так понимает работу с украинским общественным мнением? Ну, ему же попадается социология, выдают на-гора наши социологические центры о том, что «никаких уступок», и «готовы идти дальше», и в таком же духе. Может быть, Москва таким образом хочет повлиять на общественное мнение», – сказал Золотарев.

Он напомнил, что таким же методом гитлеровцев принуждали к миру.

«Вспомним Вторую мировую войну, массированные бомбардировки американцами и британцами Германии, японских городов как раз были вызваны не столько военными соображениями, сколько стремлением как раз подорвать волю общества к сопротивлению.

И поэтому это наводит на грустные размышления. С другой стороны – лучик надежды, что скоро всё закончится», – добавил Золотарев.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить