«Нас принуждают к миру, как нацистов» – Золотарев

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Украину сейчас обстреливают точно так же, как Британия и США обстреливали нацистскую Германию в 1944-45 годах.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прилетело 40 кило взрывчатки, в десятках домов выбиты из стекла, 60 машин повреждено или сгорело. Это чистой воды терроризм, в данном конкретном случае. Окошмаривание гражданского населения. Или это, может быть, Кремль так понимает работу с украинским общественным мнением? Ну, ему же попадается социология, выдают на-гора наши социологические центры о том, что «никаких уступок», и «готовы идти дальше», и в таком же духе. Может быть, Москва таким образом хочет повлиять на общественное мнение», – сказал Золотарев.

Он напомнил, что таким же методом гитлеровцев принуждали к миру.