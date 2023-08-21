«Нас принуждают к миру»: в Киеве ошеломлены позицией Запада

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Поднявшийся в западной прессе шум вокруг мирных соглашений между Украиной и Россией, как и не приглашение делегации Киева на саммит G-20 говорит о том, что на Киев начали давить.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский политолог и военный эксперт Дмитрий Снегирев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Снегирева, сейчас создается давление на украинское руководство с требованием переговоров с РФ, в котором участвует и западная пресса.

«Вал сообщений, которые противоречат одно другому на фоне чего? На фоне заявлений представителя НАТО о возможности вступления Украины в НАТО в обмен на территориальные уступки… Создается определенный политический прессинг на военно-политическое руководство страны, формирование общественного мнения как внутри нашей страны, так и у европейского избирателя», – сказал эксперт.

«И априори забрасывается тема о неуспешности нашего контрнаступления ВСУ и, соответственно, поиска мирных путей соглашения. Давайте называть вещи своими именами, хватит эзопового языка – идет принуждение к миру, в том числе, данным характером публикаций», – заявил Снегирев.