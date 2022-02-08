Нас провоцируют на войну – Лукашенко призвал народ к бдительности
Запад будет пытаться шантажировать Белоруссию военными средствами.
Об этом ррезидент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании Совета Безопасности Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Не исключены провокации с целью подставить страну под дополнительные санкции или даже шантаж военными средствами. Он начался уже: вертолеты, беспилотники, расстрел пограничных знаков, пересечение нашей границы. Заявленное ранее временное прибытие в Европу натовских войск стало постоянным присутствием, даже наращивается этот контингент.
В этих условиях главным средством обеспечения стабильности и дальнейшего развития страны является личная ответственность каждого человека за судьбу страны, коллективный иммунитет к манипулированию общественным сознанием», – сказал Лукашенко.
Он распорядился принять дополнительные меры по обеспечению безопасности людей.
Сегодня латвийский самолет АН-2 нарушил белорусскую границу. Это не первый случай нарушения воздушного пространства Белоруссии. Так, 4 декабря 2021 года украинский вертолет залетел на территорию страны в районе пункта пропуска Новая Рудня, а 24 января текущего года зафиксирован факт нарушения границы в районе д. Хмелище Малоритского района украинским беспилотным летательным аппаратом.
17 января белорусским пограничным нарядом были обнаружены повреждения пограничного столба. На щитке с изображением белорусского герба и табличке с номером зафиксированы пробоины, предположительно от металлических шариков, которые были обнаружены вблизи столба.
В сентябре повреждение государственного герба на пограничном знаке было обнаружено возле деревни Горавица Дрогичинского района вблизи границы с Украиной.
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