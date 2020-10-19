«Нас разъедает коррупция». Хорватский политик поддержал протест в Болгарии

19.10.2020, Белград, Алексей Топоров

В сотый день болгарского протеста против прозападного правительства Бойко Борисова его организаторы объявили «Большое народное восстание».

Несмотря на не стихающую уличную активность, болгарское руководство откровенно игнорирует действия протестующих.

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Организаторы протестных акций, так называемое «Ядовитое трио», объявляя о начале «Большого народного восстания», сказали, что в скором времени протест сменит формат, правда, не уточнили в каком направлении.

«Коррупция – это общеевропейская проблема, с которой каждый гражданин должен бороться в собственной стране, – заявил собравшимся в Софии протестующим депутат Европарламента от хорватской антиглобалистской партии «Живая стена» Иван Синчич. – Я надеюсь, что хорватский народ проявит такую ​​же силу в борьбе с коррупцией, как и болгарский народ. Вы не одиноки, Европа поддержит вас, потому что мы все едины!».

Слова гостя был встречены участниками антиправительственной акции с воодушевлением. При этом помимо Синчича поддержать ее участников прибыли и политики-антиглобалисты из Румынии, Нидерландов и Ирландии. При этом в софийском мероприятии приняли участие не только жители столичной Софии, но к ним также присоединились активисты из Варны, Русе, Ямбола, Бургаса, Димитровграда и многих других болгарских городов.

Помимо столицы Болгарии, протестная акция прошла и в вышеупомянутой Русе, где протестующие провели акцию возле региональной экологической инспекции, требуя отставки правительства, генпрокурора Ивана Гешева и действий по очистке загрязнения воздуха. Люди несли плакаты «Остановить геноцид в Русе», «Как долго вы намерены нас травить?», «Нет коррупции!», «Отставка!». При этом участниками акции была заблокирована развязка возле моста через Дунай.

Одновременно 1256 представителей интеллигенции подписали письмо за отставку правительства и генпрокурора Болгарии.