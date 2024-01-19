«Нас разорвут и посадят, когда война закончится» – украинский изготовитель дронов

Вадим Москаленко.  
19.01.2024 08:36
  (Мск) , Киев
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Беспилотники, Война, Дзен, Украина, Экономика


Работники украинского ВПК рискуют оказаться за решёткой из-за намеренно созданного чиновниками бардака в бюрократической системе.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил директор компании «Athlon Avia» Артем Вьюнник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Работники украинского ВПК рискуют оказаться за решёткой из-за намеренно созданного чиновниками бардака в бюрократической...

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«Из-за того, что за два года войны у нас четыре раза изменились правила заключения контрактов. Это подаётся как попытка либерализации рынка, упрощение процедур, и якобы отказ от какого-то тоталитарного контроля производителей», – сказал Вьюнник.

«Но по факту, с каждым новым изменением правила игры становятся всё менее понятными, всё более становятся какими-то опасными для производителя.

И если мы работаем достаточно давно и уже понимаем, как более-менее правильно делать чтобы это было в рамках закона, то новые компании, которые заходят – я вижу эти перепуганные глаза молодых ребят, которые говорят: «Мы понимаем, что нас просто разорвут и посадят, когда война закончится». Потому что такого бардака, который сейчас в заключении контрактов, его просто не было никогда», – подытожил эксперт.

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