Предложение кандидата в президенты США Дональда Трампа предоставить Украине миллиарды помощи, но в виде кредита, имеет смысл, если Киев будет точно знать, что деньги возвращать не придётся. При этом есть риск и того, что такая «допомога» так и останется на декларативном уровне.

Об этом на канале киевской пропагандистки Натальи Мосейчук заявила депутат Верховой рады, член временной комиссии по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи Александра Устинова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не буду говорить, что это фигня полная, потому это если это будет бессрочный кредит, который нам потом, возможно, могут списать. Вы же тоже понимайте, что республиканцам надо сейчас выйти с лицом перед своими избирателями и сказать, что мы защитили интересы вас, наших плательщиков налогов. Однако мы уже с этим сталкивались, когда проголосовали закон о ленд-лизе, я напомню. Я тогда говорила, что этот закон не будет действенным, нам за полтора года ничего не поступило, нас фактически тогда «развели». Этот закон не предусматривал предоставления нам оружия, это был лишь первый шаг к тому, как должен заработать ленд-лиз», – отметила она.

«Ни одной пули не пришло по этому закону. Здесь самое главное, чтобы не был точно такой же механизм», – переживала Устинова.