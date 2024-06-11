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Результаты выборов в Европарламент показывают, что всё больше граждан европейских государств выступают за политику, ориентированную на национальные интересы своих стран. Эта тенденция евроскептицизма и национализма ещё больше усилится в ближайшие годы и десятилетия и, наконец, закончится фундаментальной реформой проекта ЕС, возможно, даже упразднением Европейского союза, каким мы его знаем сегодня. Об этом в своём телеграм-канале написал президент Республики Молдова в 2016 – 2020 годах Игорь Додон.

По его словам, Республика Молдова должна выучить уроки политических процессов в Европе, которые раскрывают нестабильность и неопределённость в отношениях между странами ЕС.

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«Мы должны сосредоточиться на консолидации разумной молдавской политики, целью которой являются национальные интересы Республики Молдова. Неправильно и немудро жертвовать всеми нашими экономическими интересами, нашим национальным наследием, идентичностью, территориальной целостностью и суверенитетом ради присоединения к проекту ЕС, который становится нестабильным, применяет двойные стандарты, милитаризуется и относится к нам как к территории-придатку, как к колонии, используемой в чуждых нам геополитических целях», – подчеркнул бывший глава государства.

Он подчеркнул, что национальный интерес страны – это главное, что лидеры любого народа должны ставить во главу угла.

Ранее, в интервью ряду российских СМИ в ходе своего участия на Петербургском международном экономическом форуме, Додон призвал к выдвижению единого кандидата на пост президента Молдовы от всех оппозиционных сил. При этом он не исключил, что вновь выдвинет свою кандидатуру на новый президентский срок, если единый оппозиционный кандидат не будет найден.

Отметим, что в годы своего президентства Додону не удалось добиться отказа от политики, ориентированной на вассальные отношения с США и Евросоюзом. Партия социалистов под его руководством, вопреки своим предвыборным обещаниям, не поставила в парламенте вопрос о денонсации или хотя бы пересмотре соглашения об ассоциации с ЕС. Более того – социалисты дважды вступали в коалицию с откровенно прозападными силами – блоком «АКУМ» и Демократической партией Молдовы.

Сегодня даже молдавские евроскептики не готовы рассматривать Игоря Додона в качестве своего кандидата в президенты. По словам журналиста Дмитрия Чубашенко, Додон «похож на человека, который всех обманул и кинул на базаре, а потом снова туда пришёл и просит дать ему товар в кредит под честное слово».