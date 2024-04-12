«Нас сделали навеки мобилизованными» – офицера ВСУ охватило чувство безнадёжности
Никто в украинской армии уже не верит обещаниям зе-власти принять нормы о демобилизации военнослужащих.
Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил офицер ВСУ Алексей Петров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Когда я услышал, что норму об увольнении убрали [из закона о мобилизации], я принял для себя такое выражение, как «навеки мобилизованный».
«Когда-то будет принят какой-то законопроект, его когда-то разработают»… Кто в это поверит? Кто сейчас вообще верит власти? Лично я не верю ни на один процент. Сколько было обещаний – всё было обмануто, не выполнено, и так далее», – возмутился Петров.
«Я теперь не знаю, как подбирать слова мотивации для своих ребят. Ладно, мне осталось до дембеля, до 60 лет, чуть больше 8 лет, и я буду иметь законное право уволиться. А что делать парням, которым 22-25 лет? Тем военнослужащим, которые только женились – и сразу пошли в армию. Когда им жить, на что рассчитывать?», – добавил всушник.
Спасибо!
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