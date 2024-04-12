«Нас сделали навеки мобилизованными» – офицера ВСУ охватило чувство безнадёжности

Вадим Москаленко.  
12.04.2024 19:21
  (Мск) , Киев
Просмотров: 470
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Мобилизация, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Никто в украинской армии уже не верит обещаниям зе-власти принять нормы о демобилизации военнослужащих.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил офицер ВСУ Алексей Петров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Никто в украинской армии уже не верит обещаниям зе-власти принять нормы о демобилизации военнослужащих....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Когда я услышал, что норму об увольнении убрали [из закона о мобилизации], я принял для себя такое выражение, как «навеки мобилизованный».

«Когда-то будет принят какой-то законопроект, его когда-то разработают»… Кто в это поверит? Кто сейчас вообще верит власти? Лично я не верю ни на один процент. Сколько было обещаний – всё было обмануто, не выполнено, и так далее», – возмутился Петров.

«Я теперь не знаю, как подбирать слова мотивации для своих ребят. Ладно, мне осталось до дембеля, до 60 лет, чуть больше 8 лет, и я буду иметь законное право уволиться. А что делать парням, которым 22-25 лет? Тем военнослужащим, которые только женились – и сразу пошли в армию. Когда им жить, на что рассчитывать?», – добавил всушник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть