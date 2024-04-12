«Нас сделали навеки мобилизованными» – офицера ВСУ охватило чувство безнадёжности

Никто в украинской армии уже не верит обещаниям зе-власти принять нормы о демобилизации военнослужащих.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил офицер ВСУ Алексей Петров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда я услышал, что норму об увольнении убрали [из закона о мобилизации], я принял для себя такое выражение, как «навеки мобилизованный».

«Когда-то будет принят какой-то законопроект, его когда-то разработают»… Кто в это поверит? Кто сейчас вообще верит власти? Лично я не верю ни на один процент. Сколько было обещаний – всё было обмануто, не выполнено, и так далее», – возмутился Петров.