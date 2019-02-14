14.02.2019, Киев, Максим Карпенко

Запад «сливает» Украину, соглашаясь со строительством российского газопровода «Северный поток-2» в страны Европы. Об этом в комментарии газете «День» заявила глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По ее словам, поддерживая газопровод, Евросоюз позволяет России зарабатывать деньги на «агрессию».

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«Меня пугает, в частности, то, что Германия перетянула на свою сторону Францию в вопросах «Северного потока-2». Потому что именно этот проект – это своеобразное приглашение России к полномасштабным агрессивных действиям. Фактически Германия, Франция и другие страны ЕС дают финансовые возможности Кремлю через покупку газа, монополию «Газпрома». А через «Северный поток-2» мы потеряем этот рычаг для нашей безопасности.

Россия дальше будет иметь возможность финансировать терроризм, в дальнейшем вмешиваться в выборы, осуществляя кибер-атаки… Наши партнеры по «нормандской четверке» – Франция и Германия, поддерживая «Северный поток-2», «сливают» Украину и европейскую безопасность», – сокрушается Гопко.