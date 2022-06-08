«Нас сложно спровоцировать» – президент Приднестровья включил режим Мединского-Пескова

Новости Украины

Молдавские власти не имеют отношения к поджогу военкомата в Тирасполе, совершенного, как показало следствие, гражданами Молдовы под руководством молдавских спецслужб.

Об этом в интервью телеканалу «Россия» заявил президент Приднестровья Вадим Красносельский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я все-таки отделял действия этих террористов, диверсантов и даже заказчиков от руководства Молдовы. Я не вижу, что заказчиком выступило руководство Молдовы в лице президента или премьер-министра. Чтобы молдавская власть сама разобралась в этом факте, я предоставил всю информацию о заказчиках. По моей информации, молдавские силовые структуры уже имели контакт с этим заказчиком. Они его опросили, не знаю, что они с ним делали. И, наверное, пришли к пониманию, что у них в правоохранительной сфере творится не то. Руководители государства сами по себе, а силовые структуры сами. Этот факт надо использовать как профилактический. Показать молдавской стороне, что за их спиной происходит что-то неладное, дать им возможность это осознать и повлиять, чтобы в дальнейшем исключить подобные инциденты на территории Приднестровья. Ни им, ни нам это не надо», – сказал Красносельский.

Он также не склонен обвинять президента Украины Владимира Зеленского в многочисленных терактах на территории Приднестровья, совершенных с территории соседней страны: обстреле здания МГБ в Тирасполе, двойной атаке на радиоцентр «Маяк», атаках с дронов на воинские части.

«Конечно же, украинский след присутствует. Но при этом я не могу обвинить руководство Украины в организации этих терактов. У меня нет доказательств этого. Но то, что это уровень исполнения среднего звена, нами уже установлено. Есть даже предположения, кто совершил. Но ни в коем случае я не могу обвинить ни президента Украины и других руководителей. Наоборот, после совершения терактов я призвал господина Зеленского разобраться самим и не допустить повторения террористической атаки против ПМР», – заявил Красносельский.

Он считает, что многочисленные теракты имели целью спровоцировать руководство ПМР на «необдуманные действия».

«Нас сложно спровоцировать. Если кто-то думал, что после этих терактов мы всех вооружим, выведем танки на боевые позиции, мобилизацию объявим… Наверное, расчет на это и был. Чтобы зацепить и развить новый виток эскалации, но не удалось. Мы не слабонервные люди. Проиграет тот, кто первый начнет», – заключил Красносельский.