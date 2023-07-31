«Нас сметают» – Бутусов обвинил ВСУ в отсутствии линий обороны, как у русских
Российская армия методично выбивает ВСУ из захваченных позиций в то время, как в тылах не происходит строительства фортификационных сооружений наподобие тех, что Россия построила на Запорожском направлении.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил пропагандист Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Из-за этого, по мнению Бутусова, для Украины может повториться прошлогодний сценарий потери крупных городов.
«Длительное время там нет четко построенной – такая же ситуация, как у нас была на Соледаре, на Бахмуте, в Лисичанске, в Северодонецке – большое количество войск, плохо управляемых, нет никакого решения об организации системы обороны. Длительное время, год, войска находятся на каких-то позициях, где нет продвижения.
В тылу этих позиций не строится никакая стационарная линия обороны, нет никаких стационарных позиций, никто не занимается, нет ответственных. Противник накапливает боеприпасы и начинает постепенно идти вперед, выбивает то одну позицию большим количеством снарядов, то другую. Полевые укрепления, которые может вырыть сама пехота, не могут противостоять массированным артиллерийским и ракетным ударам.
Если бы там были стационарно отработанные, нарытые техникой, залитые бетоном или, хотя бы, большим количеством древесины позиции, то, конечно, ситуация была бы стабильной. Но, к сожалению, если враг на Запорожском направлении построил мощную оборону за счет минирования, создания мощных полевых фортификаций, с нашей стороны на этом направлении такого не происходит», – плачется русофоб.
«Потому войска не могут опираться на стационарную линию обороны, и противник то тут, то там, благодаря преимуществу в боеприпасах, выбивает то одну, то другую позицию. Это происходит уже не один месяц», – заявил Бутусов.
Спасибо!
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