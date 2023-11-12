Нас спасут только три чуда, одно невероятнее другого – украинский психолог

Украина входит в фазу финального кризиса, которая началась с разговоров о заморозке конфликта, а любое действие властей лишь усугубляет ситуацию. При полной апатии украинского общества спасти страну может только смерть президента РФ или, что даже менее вероятно, предоставление Киеву западного сверхоружия, и что еще менее вероятно – появление украинского «политического гения», который предотвратит смерть «незалежной». Однако всё это только надежды, не поддающиеся прогнозу и управлению.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил украинский психолог Олег Хомяк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы идём к кризису. То есть – этот кризис будет, мы ещё не в пике, мы туда входим. Вот эти разговоры о том, что может быть заморозка – это преддверие кризиса. Кризис будет, когда окажется, что переговоры уже начинают вестись. А это только начало. Даже коррупционные разговоры – это был не кризис, потому что, как ни странно, не повлияло сильно на общество. А кризис – это когда все или большинство участников находятся в полностью дезориентированном состоянии. То есть ситуация кризиса – это когда то, что вы описываете как нежелательную ситуацию, является нормальным. Мы не знаем, что делать и что происходит. Все старые модели не работают, всё ломается, верить больше никому нельзя, даже Залужному нельзя верить, потому что, когда такой хаос начинается, уже никому не хочешь верить. И в этой точке, получается, нет никаких хороших действий, правильных», – сказал Хомяк.

По его словам, самым пиком кризиса будет ситуация, когда украинцы признают себя никчемными.

«Кризис будет нарастать, самая худшая точка этого кризиса, самое дно – это когда при тех всех разворачивающихся ситуациях начнёт возникать дрожание, сомнение по поводу идеи, вообще, что такое Украина. Это самый удар в сердце. Когда из-за всего происходящего начнут переживать: так, блин, у нас никогда ничего не получается, мы ни на что негодные, у нас всегда воруют и так далее. Всё, в чём обвиняли и от чего мы защищались, вдруг просто провалит эту защиту, и все начнут без сопротивления об этом говорить. Вот это будет в каком-то смысле около конца», – считает психолог.

Он выразил уверенность, что страну может спасти только чудо.

«Судя по тому, как это происходит, это скорее всего будет. Если не произойдёт какого-то внезапного чуда. Знаете, как татаро-монголы шли на Европу, уже прошли Киевскую Русь, уже были в Венгрии, и умирает хан в монгольских степях, короче, вся орда возвращается обратно, потому что нужно принимать участие в выборах. Не потому что крестоносцы, европейцы победили, просто потому что там умер хан. Вот, помирает Путин, реально умирает, и они там что-то договариваются и отводят войска – вот, нам повезло тогда. Или нам вдруг, что ещё менее вероятно, передают какое-то сверхоружие, и мы тут просто ложим всё это мясо и как-то там освобождаем», – поделился мечтами Хомяк.

Кроме того, по его убеждению, ситуацию также может спасти появление новых ярких лиц на политической арене.

«А пока это выглядит так, что мы придём в эту точку, где самое тяжёлое что – либо система разваливается…но в нашем случае нам 30 лет не давали развалиться, это не заслуга Украины, это заслуга того, что у Украины границы есть. Есть партнёры, которые заинтересованы, чтобы Украина даже в замороженном состоянии осталась. И либо мы превратимся в такую замороженную территорию, как в Югославии есть территории, либо в этот момент взрывается и появляются какие-то новые звёзды, яркие имена, кто-то появляется с идеями, вокруг которых сплочение происходит. Например, как Османская империя рушится, там появляется Ататюрк с командой какой-то, и они там что-то делают. Но мы не можем это спрогнозировать, потому что это точки неуправляемости, может пойти в разные стороны по-разному. Но то, с чем придётся смириться, что мы вошли в этот кризис бездумно, и власть делает все шаги, которые будут способствовать тому, что мы будем туда погружаться», – считает украинский деятель.