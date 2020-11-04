«Нас сплотило единство с Большой Родиной» – Пушилин поздравил жителей ДНР

04.11.2020, Донецк, Сергей Вредников

Даже будучи формально разделенными с остальными субъектами РФ, жители Донбасса уже живут в дружной семье народов России.

Об этом в своём поздравительном сообщении по случаю Дня народного единства заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уважаемые земляки, поздравляю вас с Днем народного единства! Представителей более 100 национальностей Донбасса объединяет выбор, который мы сделали в 2014 году, – жить одной судьбой с Россией, сохранив нашу культурную самобытность, вероисповедание, традиции и обычаи. С каждым днем всё крепче становятся наши узы: на данный момент гражданство Российской Федерации получили 170 759 жителей Донецкой Народной Республики.

У сегодняшнего праздника особый смысл. День народного единства призывает нас одновременно помнить о прошлом и думать о будущем», – написал Пушилин у себя в Telegram.

Он отметил, что сегодня, как и четыре столетия назад, недруги России по-прежнему мечтают поссорить русских по национальному и религиозному признакам, разобщить их и ослабить.

«За это время кардинально изменились методы ведения войн, но основные усилия Запада по-прежнему направлены на то, чтобы разъединить Русский мир – посеять очередную смуту. И Донбасс под прицелом этих намерений. Но мы выстояли в войне. Мы смогли пережить все блокады», – добавил глава ДНР.

При этом он подчеркнул, что даже будучи формально разделенными с остальными субъектами РФ, жители Донбасса «вернулись к своим историческим корням и, по сути, уже живут в дружной семье народов России».

«Хочу выразить признательность всем гражданам, которые конкретными делами и поступками ведут республику к процветанию и остаются верными идеалам мира, справедливости и добра. Дорогие соотечественники, пусть любовь к нашей Большой Родине всегда наполняет нас непобедимой силой духа!» – подытожил Пушилин.