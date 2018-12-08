«Нас там ненавидят» – мэр Львова не хочет возвращать Донбасс и Крым

08.12.2018, Киев, Ольга Козаченко

Сегодня для Украины разговор о возвращении Крыма или Донбасса должен учитывать, какие последствия это повлечет для государства.

Об этом в интервью киевскому журналу “Новое время” заявил мэр Львова и лидер парламентской партии “Самопомощь” Андрей Садовой, ранее объявивший, что планирует занять кресло Порошенко.

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Отвечая на вопрос о возможности вернуть Крым, он сказал, что “нашим врагом является ядерная держава”, а потому “забрать Крым силой будет фактически невозможно в сегодняшних реалиях”.

“Здесь надо вспомнить историю: когда Конрад Аденауэр получил предложение объединить ГДР и ФРГ, Советский Союз к этому был готов. Тогда Аденауэр не принял это предложение и сказал: “Мы выбираем между свободой и единством. Я выбираю свободу”. И когда Советский Союз распался, тогда уже его преемник Гельмут Коль забрал ГДР, и сегодня это объединенная Германия. Поэтому в любом варианте сегодня разговор о Крыме или присоединении Донбасса должен учитывать, какие последствия это за собой повлечет для государства”, – полагает львовский градоначальник.

“То есть между единством с Донбассом сегодня и свободой вы тоже выбираете свободу?”, – уточнило издание.

“Да, это большая беда, потому что оккупированные территории должны пройти серьезный процесс, я бы сказал, очищения. Люди, которые там сегодня живут, часто ненавидят Украину. Если вы сейчас поедете в Авдеевку, пообщаетесь с местными жителями, 70% людей, которые там живут, ненавидят украинскую власть и Украину, – сокрушается Садовой. – Мы должны сегодня анализировать историю: Приднестровье, ситуация с Карабахом, Осетия — те конфликты, которые будут заморожены на долгое время, и только изменение политического курса в России может дать глоток свежего воздуха”.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, Садовой утверждал, что львовские старушки отдают свои пенсии на продолжение так называемой “АТО” в Донбассе.

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