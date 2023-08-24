«Нас там ненавидят» – в Раде жалуются на отношение к ним ВСУшников
В рядах ВСУ прекрасно понимают, что киевское руководство цинично гонит их на смерть ради дешёвого пиара.
Об этом в ходе пленарного заседания украинского парламента заявила депутат Рады от «Слуги народа» Анна Скороход, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я сейчас буду говорить не своими словами, а словами ребят, которые на передовой: «Почему к нам относятся как к мясу? Посылают на задания, которые заблаговременно обречены на провал? Мы с каждой попыткой отбить позиции теряем безумное количество людей. Ребят отправляют без прикрытия артой, без медэвакуации, без должного оснащения, на обычных пикапах, потому что великий офицер, ответственный за бронемашину, полтора месяца не выходил на связь, а генералу говорить о том, что позиции утрачены, нельзя. Потому что «генерала обижать нельзя».
За девять месяцев со времени деоккупации должным образом не сделана ни одна линия обороны. Окопы по пояс. Нормальных блиндажей нет. Командованию наплевать. Нет карт минирования.
У нас за последние два дня потеряно пять ребят, которые подорвались на минах. Нормального продуктового обеспечения тоже нет. Мы потеряли несколько позиций из-за того, что ждали наступления из леса, А кацапы зашли по дороге. Безумные потери, когда для снятия видео какому-то из штабных генералов выключают РЭБы, и в результате погибает куча ребят и теряется тяжелая техника, потому что за считанные минуты накрывают «Ланцетами». Главная задача, которую перед нами ставят – пойти и умереть», – процитировала Скороход недовольства боевиков ВСУ.
Она подчеркнула, что сражающие на передовой ненавидят киевское руководство, которое отправляет людей на смерть, а само грабит в тылу.
«Это я вам дословно говорю о том, что мне говорят ребята. Это не мои слова.
Коллеги, это народ Украины, это наше будущее, это молодые ребята. Мы должны что-то делать. Нас там ненавидят. Нас ненавидят и полагают, что во всем виноваты мы. Но мы ко многим частям вообще не имеем отношения.
Я вас призываю, я вас прошу, давайте что-то делать. Давайте, создадим временную следственную комиссию для того, чтобы мы хоть как-то могли помогать ребятам. У них одно: когда ты много украл – тебя отправляют послом, когда ты положил наибольшее количество людей – тебя отправляют военкомом. У них есть безумный запрос на справедливость и справедливости они ждут от нас», – подытожила депутат.
Спасибо!
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