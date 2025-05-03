«Нас убивают каждый день, а боготворят какого-то волонтёра на Ровере»: комбат ВСУ о покушении на Стерненко

Вадим Москаленко.  
03.05.2025 18:21
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Украинские СМИ очень много внимания уделяют тыловым профессиональным «патриотам», забывая о тысячах гибнущих на фронте.

Об этом в эфире видеоблога журналистки Анны Максимчук заявил командир батальона БПЛА 152 бригады ВСУ с позывным «Хам», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские СМИ очень много внимания уделяют тыловым профессиональным «патриотам», забывая о тысячах гибнущих на...

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«В информационном пространстве до сих пор обсуждается покушение на Стерненко. И мы видим, что человек стал сегодня героем – он передвигается на [бронированном] Range Rover, да ещё и охрану при этом имеет. Какие ощущения, когда слышишь такую информацию», – спросила ведущая.

«Не понимаю, почему о нём так разносят. Обычный человек, активист, произошло покушение. Ну и что? На военных каждый день покушения – на меня, на пацанов моих с батальона, на пехоту. Давайте разносить это каждый день?» – сказал «Хам».

Он возмутился, что разным тыловым деятелям достаётся неоправданно много внимания.

«А тут медиа сразу разнесли, что вот, Стерненко, боготворят его. Как до этого такое же было с различными блогерами, и всё такое. Телеграм-каналы различные начали просто рекламировать: «Боже, нападение на Стерненко».

А он же обычный [волонтёр]. Многие военные сборы проводят, те же тысячники, которые и служат одновременно», – пожаловался комбат.

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