«Нас убивают за то, что русские» – центр Донецка накрыли «Грады» ВСУ

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Десятки ракет ВСУ ударили по центру Донецка. Под хаотичным огнём только чудом обошлось без погибших, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По официальной информации, на вечер 19 февраля речь идёт о 9 раненых, которым уже оказали помощь в больницах. Учитывая площадь поражения, жертвы минимальные, однако есть существенные разрушения.

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Жители города ситуацию оценивают однозначно.

«Месть и ненависть к русскому народу. Мы для них не люди, мы – биомасса, подлежащая уничтожению. Такова «демократия», вот это «европейские цинности». Я уже десятки раз и под 55 калибром был (натовские снаряды 155 мм – ред.), и контуженый был. И я живу здесь и никуда не уезжаю», – сказал попавший под обстрел мужчина военкору WarGonzo.

Местные уже устали комментировать, что никаких военных объектов в районах мест прилётов нет и не было.

«Нет здесь их, дело же не в них, не в военных объектах, а в том, что нас убивают, идёт война. Все знают и причины, и следствия», – говорит чудом уцелевшая жительница Донецка каналу военкора Андрея Руденко.

При этом есть много сообщений от жителей города о солидарности и человеческом отношении друг к другу в экстремальных ситуациях. На это обратили внимание и власти города.

«Сегодня жители Донецка снова проявили свой характер, мужество, выдержку и терпение. Десятки жизней были спасены благодаря самоотверженным действиям сотрудников магазинов и кафе во время вражеского обстрела Ворошиловского района нашего города», – пишет мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Он перечислил названия магазинов, аптек и других «военных объектов» города, сотрудники которых оперативно отреагировали и дали укрытие своим землякам.

Обстрел не прекращается, линия огня пока что переместилась на прифронтовые районы Донецка, куда периодически «прилетает» от ствольной артиллерии ВСУ.