«Нас убьют или арестуют, но возможно мы победим»

13.03.2019

«ПолитНавигатор» публикует еще одну главу из новой книги воспоминаний Андрея Савельева, 16-летнего русского патриота из Киева, активного участника самых напряжённых и драматических событий Русской весны. В 2012 году Андрей был награждён именными часами от президента России за защиту русского флага от украинских националистов, а уже в 2014 он вступил в Крымское ополчение. Оттуда Андрей отправился в Славянск в числе первых 52 бойцов и вместе с Моторолой воевал в самом пекле – под Семёновкой.

В связи с 5-летием Крымского референдума, 17 марта (воскресенье) в городе-герое Севастополе состоится презентация книги «Война в 16. Из кадетов в “диверсанты”» участника Крымской весны.

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В книге автор, в том числе, рассказывает о тех событиях Крымской Весны, которые остались в тени общественной повестки. Благодаря многочисленным операциям ополчения по выявлению майдановских шпионов, агентов «Правого сектора», по взятию под контроль стратегических зданий и военных частей, референдум и присоединение полуострова к России прошли практически бескровно.

На презентации ожидается выступление участников Крымской весны Игоря Друзя, Дмитрия Жукова и атамана Крымского казачьего округа Вадима Иловченко.

Приглашаем всех в гостиницу «Крым», находящуюся в центре Севастополя, по адресу: 6-я Бастионная улица, 46. Вход свободный!

Автор будет рад ответить на вопросы читателей.

Сайт книги: https://war16.ru

Часть 2. Крым. Глава 1. «Вербовка»

Утром, в один из первых дней марта мы с Серёжей (в дальнейшем позывной Крот) сели в поезд и помчались в Крым. В кошельке у меня было 2000 гривен, которые я копил себе на смартфон, на них я и планировал как-то жить с Сергеем первое время.

Серёжа меня спросил:

— Как думаешь, в Крыму ведь сейчас уже патрулирует пророссийская самооборона и даже «вежливые»?

Нам казалось, что мы приедем, и нас будут проверять и «шмонать» так же, как проводят досмотр правосеки на блокпостах под Киевом. Но мы сошли с поезда «Киев — Симферополь» на вокзале и нас никто не проверял.

Атаман дал Сергею номер Димы Жукова, которому мы позвонили, как только оказались на вокзале.

Он сказал, что отправит за нами машину и нас довезут куда следует. Никаких подробностей и вообще никакой информации он по телефону не озвучил.

Мы дождались транспорт и поехали. Местом, куда нас привезли, оказался городской военкомат. Самое интересное, что данный военкомат находился в Симферополе на улице Киевская, а у Серёжи в повестке указано было явиться на призывной пункт в Киеве, который базировался временно в школе на улице Симферопольская. Удивительное совпадение, от которого веяло каким-то символизмом и промыслом Божьим. Серёжа шутил, что даст ответ в Киев, что прибыл почти в то место, куда сказали: в Симферопольский военкомат на улице Киевской.

Там нас встретили двое военных, один из них был, походу, комендантом. Мы с Серёжей сели на подоконнике и тот, который комендант, начал нас допрашивать с пристрастием:

— К кому прибыли?

— К Дмитрию Жукову, позывной Кедр, — ответил ему Сергей.

— Сами откуда?

— Из Киева.

— А почему сюда к Александру приехали? — попытался нас запутать крымский особист.

— Нет, мы приехали к Дмитрию, — отвечали мы.

Потом он ещё задал нам несколько вопросов, пока окончательно не убедился в том, что мы не какие-нибудь шпионы Майдана.

После проверки к нам, наконец, вышел Кедр и мы обнялись.

Далее нам предстоял следующий этап «вербовки». Кедр рассказал, что он уже состоит в симферопольском ополчении и предложил вступить и нам. А когда услышал положительный ответ, отвёл нас на беседу к своему командиру. Им оказался Сергей Журиков, который пару раз водил нас ещё в Киеве во время Майдана на стрельбы в тир. Он оказался профессиональным военным, с опытом боевых действий в Чечне. В своё время он служил в украинском спецподразделении «Альфа». И выглядел он, как настоящий спецназовец: подтянутый, стройный, мускулистый и с уставшим лицом. Но позывной у него был не такой грозный, как он: не какой-нибудь Волк, Зверь или Мачете, а просто — Ромашка.

Разговор Ромашка построил с нами по принципу: лучше перебдеть, чем недобдеть. Не знаю, всем ли он так проводил проверку, но мне и Серёже Ромашка сказал следующее:

— Мы вооружённое ополчение Крыма. Будем бороться с врагом до конца. Скорее всего, нас убьют или арестуют, но возможно мы победим.

В помещении, где нас «вербовали» было прохладно и, особенно, после таких слов меня немного начало потрясывать, Сергея, мне кажется, тоже. Но мы не подали виду, а, посовещавшись между собой минут пять, согласились.

Прошу простить читателей, если не хватает в моём повествовании описаний природы, портретов героев и эмоциональных душевных переживаний, которые могли быть у меня или моих друзей в такие моменты как с принятием решения вступить в вооружённый отряд добровольцами. Дело в том, что мы действительно понимали, зачем приехали в Крым и ни капли не сомневались, что будем любыми способами бороться против бандеровских боевиков, пришедших к власти. Поэтому я, буквально неделю назад сидевший за студенческой партой, без серьёзных раздумий согласился сменить своё положение законопослушного гражданина на участь вооружённого диссидента. Для меня Украина, как суверенное легитимное государство, умерла 22 февраля 2014 года.

Командир же не сразу одобрил наше рвение, а посоветовал ещё подумать, пока он утвердит наши кандидатуры с начальством.

Продолжение в книге «Война в 16. Из кадетов в “диверсанты”».