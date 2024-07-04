«Нас уничтожают с большой дистанции!» – нацист-азовец требует подмоги

Вадим Москаленко.  
04.07.2024 17:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Несмотря на многолетние санкции и два с половиной года СВО, российская армия не истощилась, а стала только сильнее.

Об этом в эфире телеканала «ТСН» заявил командир роты из 3 штурмовой бригады ВСУ (бывший запрещённый в РФ полк «Азов») с позывным «Процент», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на многолетние санкции и два с половиной года СВО, российская армия не истощилась,...

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«Враг не истощился. То, что говорили, что воюют чмобики, папуасы с копьями, ничего у них нет – это всё бред. Враг набирается опыта, учится, с каждым годом становится сильнее.

Мы должны понимать, что у противника бесконечный человеческий ресурс. Плюс большое преимущество в артиллерии, они уже подняли на более высокий уровень дроны, работу со сбросами – то, чему они научились у нас. Противник учится, анализирует нашу тактику ведения боя, вкладывает в это деньги», – сказал всушник.

«Также противник превосходит нас в воздухе. Вражеская авиация сбрасывает ФАБ и КАБ, с большой дистанции уничтожая наши позиции. Нужно, чтобы западные партнёры давали больше вооружения для уничтожения авиации противника», – добавил «Процент».

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