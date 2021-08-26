«Нас уважают за русский дух»: Герой России Богатов рассказал о проблемах внутри страны

26.08.2021 19:05 (Мск), Москва, Иван Добровольский

Герой России Андрей Богатов не собирается размеренно жить в отставке. Вместо этого кавалер многочисленных орденов помогает ветеранам военных действий и занимается проблемами подрастающего поколения.

Герой России рассказал, что происходит из потомственной семьи военных, поэтому для него всегда существовало понятие «русского духа», за который, по мнению Богатова, Россию и уважают за рубежом.

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«Нас именно за этот русский дух и уважают, а не за ядерный арсенал и подводные лодки. Их страшит именно наша непредсказуемость и способность к самопожертвованию», – отметил Богатов.

Богатов прошел многие горячие точки, и не понаслышке знаком с проблемами ветеранов.

«Не так давно со мной связался мой товарищ – кавалер четырех Орденов Мужества. Он рассказал о том, что пришел в ЖКУ с намерением получить льготы на квартплату. В ответ ему сказали, чтобы за льготами он шел к Путину, который их и пообещал», – поведал Герой России.

По мнению Богатова, подобные проблемы возникают из-за безответственности чиновников, которые устраивают «саботаж», что бьет по экономической ситуации в стране.

Помимо проблем ветеранов, герой России озабочен и ситуацией с поддержкой молодежи. Одной из главных проблем, по его мнению, является недостаток рабочих мест, что вынуждает многих молодых людей оставаться на контрактной службе, потому что «возвращаться домой просто некуда».

«Я вижу отсутствие работы, во многих деревнях даже дорог нет. У меня много молодых друзей в возрасте 25-30 лет. Современная молодежь более продвинутая и в некотором смысле политизированная, по сравнению с нами. У них до сих пор есть понятие долга и чести. Несмотря на проблемы, мы потеряли далеко не всю нашу молодежь», – заключил Андрей Богатов.