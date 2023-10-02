Нас в ЕС не пугают российские ракеты и дроны, падающие на Украину – Боррель

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Как только верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Баррель в ходе неофициального визита покинул Одессу, по городу ударили российские беспилотники.

Об этом сам глава европейской дипломатии заявил на совместной с министром иностранных дел Украины пресс-конференции в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это заседание совета министров иностранных дел в Киеве следует воспринимать как выражение решимости ЕС поддерживать Украину, символ нашей постоянной поддержки во всех измерениях – военном, в том, что касается обеспечения мира, привлечения виновных к ответственности и касательно продвижения Украины по пути получения членства. Это также мощный сигнал в сторону. Мы говорим России, что нас не пугают ракеты, не пугают дроны. Буквально после того, как я уехал из Одессы, огромная группа дронов была нацелена по области, буквально через несколько минут после того, как я покинул город. Но нас не пугают дроны, нас не пугают ракеты, мы нацелены поддерживать борьбу Украины за свободу и независимость, и эта поддержка будет продолжаться. Мы и дальше будем стоять на стороне Украины», – заявил Боррель.