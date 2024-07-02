«Нас ведут к капитуляции» – в Киеве ждут «неприятный сюрприз» от армии России

Вадим Москаленко.  
02.07.2024 19:28
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российская армия готовит наступление, которое заставит Украину капитулировать или проиграть.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия готовит наступление, которое заставит Украину капитулировать или проиграть. Об этом в эфире...

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«Как генеральное сражение видит российская сторона – привести Украину к ситуации либо поражения, либо капитуляции.

Очевидно, поэтому могут быть удары, наступление на юге. Или удар в тыл группировки, которая находится в Харьковской области, могут двинуться по Черниговский или Сумской, чтобы перерезать», – сказал Золотарев.

«Но какая-то масштабная операция будет. Поскольку юг и север, район госграницы, являются наиболее вероятными местами, где противник может сделать нам неприятный сюрприз», – подытожил он.

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