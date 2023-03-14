«Нас выбивают из стратегически важного Бахмута»: Начинает разрушаться имидж «гения» Залужного

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То, что ВСУ с огромными потерями выбивают из «стратегически важного Бахмута» – это цена большого разрыва между реальным применением войск и принятием решений в штабах, где просто рисуют чёрточки на карте.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военкор, главред киевского пропагандистского издания «Цензор нет» Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он резко возразил тезису, будто Артёмовск (Бахмут) не имеет такого стратегического значения, чтобы нести такие потери при его обороне.

«Конечно, Бахмут является стратегически важным городом для того, чтобы оборонять украинский Донбасс. Здесь даже не может быть сомнений, потому что это очень выгодный рубеж обороны, который позволяет нам безопасно удерживать большую агломерацию нескольких других городов. Поэтому, конечно, он нам нужен для обороны. Основная проблема сейчас даже не сама позиция – это организация управления. Основная проблема того, что там происходит – это не то, что у нас какие-то неудобные позиции, они удобные, они удобнее, чем у противника. Основная проблема в том, что мы не можем использовать свои преимущества. Это, в первую очередь, проблема управления и применения войск», – сказал Бутусов.

«Характер боевых действий в районе Северодонецка, Лисичанска, Соледара и Бахмута и причины, почему там ухудшалась обстановка, имеют одинаковый характер. У нас большая проблема, что есть большой разрыв между применением войск и принятием управленческих решений в штабах, которые рисуют чёрточки на картах», – объяснил украинский пропагандист.

Он привёл конкретный пример.

«Под Бахмутом есть тактически важное село Красная Гора. В этом месте 30 декабря был такой подвиг, который увидела вся Украина. Герой Украины Александр Мациевский был захвачен в плен, мотивированный солдат, который, смело глядя в глаза врагу, сказал: «Слава Украине», и его расстреляли. Это единственное видео, которое мы видели. Но что произошло? Подразделение Мациевского было направлено в район, который уже занял противник, рубеж разворачивания обороны. Почему так случилось, кто отвечает за то, что смелых людей, которые не боятся смерти, не боятся врага, бросили в бой в таких условиях, не дали им всю обстановку, не сообщили, где противник, бросили в посадку на необорудованную позицию, где нет никаких окопов? Это привело к гибели мотивированных бойцов. Это обратная сторона этого подвига. Потому что он не случайный. Мациевский – не тот солдат, который искал возможности сдаться в плен, но так случилось», – рассказал Бутусов.

«На карте очень легко провести чёрточку, но очень тяжело её прожить. У нас не делаются правдивые выводы из событий, которые происходят. И цена этого очень тяжёлая – то, что мы не можем разгромить противника, нас выбивают из стратегически важного Бахмута, мы теряем множество людей, которых не имеем права терять», – заключил украинский военкор.