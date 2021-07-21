Нас за линией фронта обвиняют, что не заняли их территории – глава ДНР

21.07.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Люди, проживающие на подконтрольной Киеву территории Донбасса, – простые граждане, которые стали заложниками ситуации.

Об этом в интервью французскому изданию «Политик Интернасьональ» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Многие из них, особенно на территории контролируемой Киевом части Донецкой области, поддерживают ДНР. Периодически они даже обвиняют нас в том, что мы не заняли территории, на которых они живут, и, следовательно, бросили их на произвол украинских властей», – рассказал Пушилин.

Речь идёт о городах и посёлках Донбасса, население которых в мае 2014 года массово поддержало на референдуме идею независимости от Киева. Однако в результате боевых действий эти населённые пункты впоследствии оказались заняты украинской армией.

«Четыре года назад мы запустили программу по воссоединению народа Донбасса, в которой уже приняли участие 70 000 человек. В частности, это включало оказание материальной помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, предоставление им возможности пройти лечение в наших больницах и предоставление их молодежи возможности учиться в наших университетах», – добавил глава республики.

Он подчеркнул, что, даже несмотря на угрозу репрессий, ЛДНР получают сигналы поддержки из других областей Юго-Востока Украины.

«Ментально и идеологически жители юго-восточной Украины близки нам; как и мы, они стремятся к большей близости с Россией. Недавно в Одессе группа смелых граждан скандировала перед камерами: «Донбасс, мы с тобой!» – заключил Пушилин.