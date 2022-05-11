«Нас забудут, и Запад развернётся к России» – прогнозы экс-посла Украины в США

Новости Украины

Президент РФ Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу уверены, что после того, как закроется украинский вопрос, сотрудничество с Западом продолжится, и у них есть все основания так думать.

Об этом в эфире телеканала «Espresso» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Способность России будет зависеть от экономических возможностей. Беспрецедентные санкции были введены Западом против российской экономики. Заморожены активы России. Сергей Лавров говорит о том, что идея Борреля заморозить российские активы на Западе, это является воровством. Когда, по вашим предчувствиям, они станут разрушительными для РФ? Не просто невыносимыми, а просто разрушительными?», – спросил ведущий.

«Начнём с того, что они не стали для России невыносимыми. Сегодня Россия тратит 900 миллионов в день на войну и получает больше миллиарда евро от продажи энергоносителей. Поэтому, о какой невыносимости можно говорить, если у них даже есть все дополнительные фонды, чтобы выплачивать зарплаты и пенсии», – признал Чалый.

Он также выразил опасение, что украинский вопрос скоро забудут, и Москва снова станет рукопожатной на Западе.

«Закрывает ли это для него возможности возможности, с его точки зрения? Нет. Не только он – и Лавров, и Шойгу, они считают, что немножко, и это закончится. И будет всё, как это всегда было. И по поставке энергоносителей, потому что всем хочется иметь российский газ, нефть. И будут жать руку, а куда они денутся? Я думаю, что это будет тест для всего мира. Один разговор о гуманитарной миссии, что с захватчиками даже во время войны, это такое, не я думаю, что это очень влияет, но такой элемент есть. ООН едет к Путину, Макрон ему звонит, папа римский собирается. Во время войны это можно оправдать. А потом, если так будет, но тогда по всему миру, не только по ценностям, а способности реагировать на такие вызовы будет нанесён серьёзный удар. Но если откровенно, я считаю, что когда они так рассчитывают, у них есть основания так считать. Предыдущий опыт свидетельствуют, что даже такие люди в сегодняшнем мире могут быть рукопожатными в будущем. И это на самом деле поражает больше всего», – отметил он.

«Поэтому, я думаю, что мы ещё очень удивимся, как мир будет быстро забывать то, что произошло и происходит. И наше задание, как раз совместное не дать этому случиться, чтобы это не было забыто. Поэтому работаем с судами международными, работаем над признанием геноцидом, работаем над фиксацией фактов военных преступлений», – рассуждал бывший посол.