«Нас захватит Россия». Украина слезно умоляет НАТО о спасении

17.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Промедление с принятием Украины в ЕС и НАТО может привести к тому, что Россия восстановит свои сферы влияния.

Об этом говорили участники «Киевского форума по безопасности», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Без сомнений, решение о ПДЧ и членство в альянсе очень важно для Украины. Но я считаю, что предоставление Украине ПДЧ на данном этапе будет даже важнее для самого альянса, чтобы продемонстрировать трансатлантическое единство и показать, что есть план Маршалла для демократического развития», – заявила вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

«И для того, чтобы на следующем этапе показать то, что Россия не имеет голоса в альянсе, – продолжила она. – Я считаю, что этого ждут не только в Киеве, но и в Тбилиси, и в других столицах региона, поэтому мы чувствуем двойную ответственность. Поскольку, когда мы отстаиваем идею материализации этих обещаний, мы отстаиваем безопасность региона, безопасность и стабильность во всём Черноморском регионе».

«Я считаю, что это исторический момент для Украины, когда мы настаиваем на выполнении обещаний и сами готовы к этому. Мы ожидаем, что Трансатлантический альянс продемонстрирует солидарность и готовность противостоять угрозам, а не прятаться от них», – добавила вице-премьер.

В свою очередь экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк заверил собеседников, что у ЕС и НАТО нет времени на раздумье принимать или нет Украину в свой состав, потому что в противном случае Россия воспользуется нерешительностью «европейских партнёров».

«Я убеждён, что Украина когда-то станет членом ЕС и что когда-то Украина станет членом НАТО. Но вопрос – когда? Мы можем ждать в очереди 10 лет 20 лет, но не уверен, что у нас есть столько времени.



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Выбор простой: или Украина присоединится к НАТО и ЕС – это единственный лучший путь для Украины, или Россия захватит Украину и восстановит сферы влияния, о которых неоднократно говорил Путин», – заявил Яценюк.