Украину ждет корейский вариант завершения войны, когда новая граница страны пройдет по линии фронта.

Об этом в эфире своего блога заявил бежавший в США киевский бизнесмен Геннадий Балашов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Балашова, Украина потеряет Авдеевку, а власти стоит закончить бессмысленные штурмы терриконов и перестать отправлять людей на убой.

«Судя по всему, корейский вариант нас ждет. А это значит, линия разграничения Суровикина полностью превращается в демаркационную линию, то есть, в линию разграничения войск, а также линию перемирия. Мы уже говорили два месяца назад, и на меня много шикали, что нам надо с нашей стороны окапываться, не терять людей, и чем лучше мы устроим собственную границу, тем надежнее будет будущее у нашей страны.

На сегодняшний день атаковать терриконы нет смысла. Авдеевку, наверное, мы потеряем, и гнать людей на убой – ну, выбор такой у президента. По моим подсчетам, все шло к тому, чтобы к 30 октября, к началу отопительного сезона война должна была, горячая фаза, закончиться – и должна была перейти в дипломатическую плоскость. Но, как видим, в Украине большое количество сил не заинтересованы в окончании войны», – заключил Балашов.