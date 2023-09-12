Нас ждет кровавя каша и сокращение Украины – киевский профессор

Противостояние на Украине будет долгим и закончится сокращением страны во всех смыслах.

Об этом в эфире интернет-блога «Да это так» заявил профессор журналистики Никита Василенко, отец шеф0редактора антироссийского пропагандистского портала Левый берег», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Василенко, завершится нынешнее противостояние войной США с Китаем.

«Война будет долгой, но я бы перефразировал слова Зеленского другим образом – противостояние будет долгим. Я писал о 30-летней войне в Европе, она так же началась с конфликта не локального, но регионального, она продолжалась 30 лет», – сказал профессор.

«Я предсказываю длительный конфликт, я предсказываю милитаризацию, – она уже есть, сокращение Украины уже есть, в том числе географическое. Уже есть. Два-три года от силы, а потом начнется кровавая каша, которую Америка все пытается навязать Китаю с войной», – заявил Василенко.