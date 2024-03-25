Нас ждет тяжелое лето 24-го – ВСУшник

Анатолий Лапин.  
25.03.2024 12:59
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Грядущее лето будет очень тяжелым для Украины – ее ждет активизация на все линии фронта от Харьковской области до Херсонской.

Об этом в эфире видеоблога политолога Юрия Романенко заявил снайпер ВСУ Константин Прошинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Грядущее лето будет очень тяжелым для Украины – ее ждет активизация на все линии...

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По мнению Прошинского, Россия соберет нужное количество техники, в том числе новой.

«Прошлым летом были определенные бои, это наш контрнаступ, который не пошел так, как хотелось бы. Самым тяжелым моментом прошлого лета были Бахмутское направление, Запорожское направление и Авдеевское направление. В принципе, Купянское направление было не стрелковые бои, а прорывы и так далее, а больше позиционные бои с двух сторон, снарядометание туда-сюда», – сказал ВСУшник.

«Этим летом мы увидим полностью оживление фронта везде, по всей линии, начиная с Харьковской области и заканчивая вниз на Запорожье и еще ниже. Они туда привезут еще больше людей, привезут различную технику, неважно какого года – это старая техника, новая техника. Они ее туда будут везти, расконсервировать, что-то изготавливать, привозить. Поэтому я думаю, что это лето будет очень тяжелым для нас», – заявил Прошинский.

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