«Нас ждёт десятилетие войн»: Трамп спровоцирует несколько конфликтов и отвлечёт мир от Украины

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В ближайшее десятилетие по миру разгорится ещё несколько обычных и торговых войн, что в значительной степени отвлечёт внимание Запада от Украины.

Об этом в эфире канала «Украина.ру» заявил политолог, член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Богдан Безпалько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, что нас ждет десятилетие войн, собственно, конвенциональных, маловероятно с использованием ядерного оружия, информационных и торговых. Наверняка Трамп развяжет несколько торговых войн. А может быть и военные конфликты возникнут при Трампе в Юго-Восточной Азии и разгорятся на Ближнем Востоке. Прогнозировать – дело очень неблагодарное, но, с другой стороны, эти конфликты сделают конфликт на Украине более периферийным и для нас более удобным», – отметил Безпалько.

По его мнению, российская армия должна идти, как минимум, до Приднестровья.

«Что касается конкретно украинского конфликта, три варианта развития событий для России. Самый хороший – резкое обрушение фронта, обрушение украинского государства в целом. Россия, даже при небольшом перевесе в численности, она начинает контролировать все это пространство, размещает там военные базы. Средний вариант – линия боевого соприкосновения, которая полностью отрезает Украину от моря. В этом случае Украина теряет возможность торговли через порты, теряет возможность получать вооружение. Ну и третий вариант – это заморозка по линии боевого соприкосновения. И в этом случае сохраняется Украина как де-факто государство НАТО, с помощью которого будут пытаться оказывать на нас давление. В этом случае для России выход состоит в резком усилении своей военной составляющей, экономической составляющей», – подытожил эксперт.