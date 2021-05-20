«Нас ждёт Гаага и русские с пачками приговоров!» – Рада приняла закон о наказании за военные преступления

20.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Верховная рада во втором чтении и в целом приняла закон, предусматривающий имплементацию положений международного уголовного и гуманитарного права за преступления против человечности и военные преступления, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отдельная изюминка специально для ВСУ – все статьи, все изменения закона касаются только вооруженных сил», – поделился опасениями бывший командующий «АТО», депутат Верховной рады генерал-лейтенант Михаил Забродский.

«Уважаемые авторы закона, переводчики, хочу сообщить, что противник уже на полкорпуса вас опережает, у него давно нет Вооруженных сил, у него Народная милиция так называемых ЛНР и ДНР. Вопрос, какие нужны ещё улучшения, какие нужны ещё реформы? Вы думаете, по этому закону можно будет привлечь к ответственности того, кто ведёт огонь из жилых кварталов, кто организует опорный пункт в детском саде? Нет. Кому-то нужны головы на блюде. Я не уверен, что за такие изменения голосовали ваши сторонники»,– добавил украинский генерал.

«Уважаемые представители монобольшинства, почти год назад один мерзавец, который почему-то связал себя с правящей партией, сказал мне – мы сделаем всё, чтобы вы стеснялись ваших орденов, мы сделаем всё, чтобы понятие участник АТО/ОСС было ругательством, и сделаем это абсолютно законным способом», – продолжил Забродский.

При этом у депутата Дениса Монастырского оказались ещё более пессимистичные аргументы.

«Нас ждёт суд в Гааге относительно международных преступлений, совершенных во время международного вооруженного конфликта! И туда Россия приедет вот с такой пачкой приговоров, которые уже есть против наших военнослужащих, добровольцев! А у нас пока что есть, благодаря также нашим предшественникам, перечень уголовных производств – ни одного приговора, коллеги. И это позор! Нечего дорабатывать в этом законе», – сокрушался Монастырский.

Тем не менее, новый закон поддержали 248 депутатов, из которых 217 – представители пропрезидентской партии «Слуга народа».