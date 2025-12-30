Нас ждёт капитуляция: это аномалия, а не мобилизация – Чмут

Украина не смогла направить мобилизацию в стране по позитивному для себя сценарию.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил украинский военный аналитик и волонтер Тарас Чмут, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Поэтому мы сейчас видим ситуации, где на военнослужащих ТЦК и СП нападают, а в комментариях сотни реальных людей радуются этому. Не знаю, как это охарактеризовать даже. Что странно, но и сами военные не любят ТЦК и СП», – заметил Чмут.

Интервьюер отметил, что в ТЦК служат такие же военные.

«Да! Боевые комбаты, огромное количество комбригов в общении с десятками людей говорят, что не любят ТЦК и СП, – недоумевает эксперт. – И это же какая-то аномалия, потому что мобилизация предназначена для пополнения потенциала на поле боя, для пополнения потерь для ведения войны. Не будет мобилизации – будет капитуляция!».

