Нас ждёт военное поражение от Китая – американский дипломат

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США проиграют войну Китаю так же, как они проиграли России не Украине.

Об этом экс-помощник министра обороны США, бывший посол США в Саудовской Аравии Чес Фримен заявил в интервью Институту Шиллера, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается внешней политики, очевидно, что мы движемся к крупному военному противостоянию с Китаем. Мы уже вступили в экономическую войну с Китаем. Я думаю, что расчеты здесь неверны. Я считаю, что мы проиграем эту войну, как проиграли войну на Украине с РФ», – сказал Фримен.

Он считает, что США не выдерживают конкуренции с Китаем.