Нас ждут большие неприятности: план Макрона и Стармера по Украине придумали инопланетяне – чикагский профессор

Максим Столяров.  
04.03.2025 20:41
  (Мск) , Москва
Просмотров: 708
 
Великобритания, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина, Франция


Сложно придумать что-то неосуществимее «мирного плана» для Украины от президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Об этом на канале «CRUX» заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сложно придумать что-то неосуществимее «мирного плана» для Украины от президента Франции Эмманюэля Макрона и...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Если вы посмотрите на «мирный план», который разработали британцы и французы, который они обнародовали вчера, это несерьёзное предложение. Задаёшься вопросом – на какой планете живут эти люди? Там встроен двухэтапный набор утверждений. Первый – перемирие на месяц, а затем британцы и французы, и их коалиция добровольцев введут миротворцев на территорию Украины.

Русские недвусмысленно дали понять, что, во-первых, прекращения огне не будет, а во-вторых, они недвусмысленно дали понять, что не собираются пускать британские и французские войска на Украину.

Они могут войти, но русские будут нацелены на них. Так с чего же Стармер и Макрон считают, что у плана есть хоть шанс сработать? Кроме того, американцы не дадут никаких гарантий, потому что Трамп и Вэнс понимают, что невозможно придумать что-то более неосуществимое, чем этот план», – сказал Миршаймер.

Кроме того, он добавил, что и в самой Европе нет единства на этот счёт.

«Итальянцы ясно дали понять французам, что они не могут направить итальянские войска на Украину. И итальянцы, и немцы не проявили особого энтузиазма по поводу «мирного плана» Великобритании и Франции.

Так что, я не думаю, что в Европе существует большое единство. И по мере того, как отношения с американцами продолжают выходить из-под контроля, мы увидим, как начнут проявлять себя скрытые в Европе центробежные силы.

Впереди нас ждут большие неприятности. Идея о том, что объединённая Европа придёт на помощь украинцам сейчас, когда американцы отстраняются, не осуществится», – подчеркнул политолог.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить