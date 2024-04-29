«Нас ждут очень тяжёлые три месяца» – Бортник о продвижении армии России

Вадим Москаленко.  
29.04.2024 21:52
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Потеря Авдеевки и Очеретино превратилось для ВСУ в тактический кризис, угрожающий потерей важных логистических узлов.

Об этом на канале «Politeka» заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Потеря Авдеевки и Очеретино превратилось для ВСУ в тактический кризис, угрожающий потерей важных логистических...

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«Захватив Очеретино, российский войска продолжают двигаться на Запад. Все ожидали, что они начнут двигаться или на юг, или на север, замыкать полукотлы, но они пошли на Новоалександровку. В целом, движение идёт в сторону Покровска, до которого 29 километров по прямой. Там поля без больших населённых пунктов.

Сдержать это наступление сил не хватает, Россия давит дальше на этом направлении, масштабно применяет КАБы, тяжёлую артиллерию. Захват Авдеевки постепенно на наших глазах превращается в тактический кризис для ВСУ», – сказал Бортник.

«Если мы не сможем остановить его в ближайшие недели, то весьма вероятно, что российские войска могут продвинуться ещё дальше, выйти в район Покровска, или перерезать дорогу Покровск-Константиновка. Это ключевая дорога для группировки ВСУ в этой районе.

Более того, после захвата Очеретино мы были вынуждены отступить от Семеновки, Бердичей. И, скорее всего, мы будем вынуждены оставить Новокалиново. То есть, мы достаточно быстро теряем заметные территории. Скорее всего, ближайшие месяц-два, возможно три, Россия явно будет сохранять инициативу. Нас ждёт очень сложное время», – добавил политолог.

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