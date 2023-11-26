«Нас ждут русские кибератаки, пропаганда и заброска мигрантов» – немецкий генерал уже боится, но ещё бодрится

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В странах западного блока никто всерьёз не верит в войну между НАТО и Россией, однако понимают, что одной Украиной российское наступление не закончится.

Свои страхи в эфире немецкого канала «MDR» высказал немецкий генерал Эрхард Бюлер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В краткосрочной перспективе нет угрозы войны [между Россией и НАТО] с применением оружия. Россия слишком занята своими собственными проблемами на Украине, даже если учесть, что её Военно-воздушные и Военно-морские силы пока практически не задействованы», – сказал Бюлер.

Тем не менее, по его мнению, даже без применения оружия Россия может угрожать стабильности и целостности Европы.

«Но существует невоенная, гибридная угроза стабильности Европы. Она проявляется в кибератаках, подобных которым мы никогда не видели, в дезинформации, пропаганде. Или как сейчас на российско-финской границе – в переброске мигрантов, чтобы они могли пересечь границу с Финляндией и, таким образом, оказаться в ЕС. Мы уже видели нечто подобное в Литве, а также – как мигранты перебирались из Белоруссии в Польшу. Или Россия также может проявить себя в попытках шантажа, особенно если она добьётся каких-то успехов в атаке и сможет показать какой-то результат», – причитал немец.