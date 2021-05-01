«Нас жгут и грабят». Киргизия и Таджикистан далеки от реального урегулирования

01.05.2021, Москва, Айнур Курманов

Результаты кровавого конфликта между Киргизией и Таджикистаном впечатляют. Так, по данным на вечер 30 апреля с киргизской стороны установлено 154 раненных и 31 погибших, а с таджикской оказались раненными 110 житель и 8 погибли. Прекратить столкновения призвали и в ООН, и в ОБСЕ, и в ОДКБ, что в итоге привело к завершению перестрелок и к совместной декларации о деэскалации обстановки. Но причины противостояния не разрешены, а взаимное озлобление достигло верхней точки, что может вылиться в новые стычки в будущем.

Несмотря на то, что главы внешнеполитических ведомств двух стран еще днем в четверг договорились о прекращении огня, противоборство только нарастало. Теперь выясняется, что боевые столкновения 29 апреля не ограничились стычками у водораспределителя «Головной», находящегося у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, и борьбой за погранзаставы и посты. В этот день ближе к вечеру таджикские войска атаковали сразу несколько населенных пунктов, использовав тяжелую технику и минометы.

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Жители киргизских сел Разаков, Кулунду, Оочу, Эски Оочу, Бешкент, Максат, Арка буквально бежали вглубь республики, а многие здания были объяты пламенем. Данные пункты временно были заняты военнослужащими РТ. В ходе конфликта использовалась бронетехника, вертолеты, минометы, а также спецподразделения ГКНБ двух государств. К границе были подтянуты подразделения регулярных войск, что могло привести к полномасштабной бойне, которую уже трудно было бы остановить.

Отрезвляюще на стороны подействовали заявления представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая призвала стороны немедленно сесть за стол переговоров и прекратить братоубийственный конфликт. В последующем было даже выпущено специальное коммюнике российского внешнеполитического ведомства.

«В Москве с тревогой следили за резким обострением ситуации на спорном участке границы между братскими странами Таджикистаном и Кыргызстаном. К сожалению, в результате вооруженных столкновений есть человеческие жертвы. Значительное число пострадавших с обеих сторон», – указывается в сообщении МИД РФ.

Оказали воздействие на Бишкек и Душанбе и высказывания заместителя Минобороны РФ Андрея Картаполова, отметившего, что его ведомство «будет готово дополнительно отреагировать, если это потребуется».

И это были не пустые слова, поскольку в регионе находятся две российские базы. Так, в Таджикистане расположен самый крупный военный объект за пределами РФ – 201-я РВБ, а также авиабаза Кант в Киргизии. Только на 201-ой военной базе, размещенной в Душанбе и Бохтаре, имеются крупные мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные части и различные вспомогательные подразделения, которые могли бы выполнить роль замирителя в случае развития конфликта.

В данной ситуации Россия снова выступила в качестве миротворца, остудив головы национальных политиков, использующих популизм и обвиняющих друг друга в начале конфликта. В итоге уже утром 30 апреля глава ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов и полномочный представитель правительства Киргизии в Баткенской области Омурбек Суваналиев подписали текст совместного заявления о прекращении столкновений и об отводе войск от границы.

Сразу же были выведены таджикские войска из приграничных киргизских сёл, а местные власти двух областей сопредельных государств также приступили к урегулированию конфликта.

«Прошли переговоры полпреда правительства в Баткенской области и главы Согдийской области РТ Раджоббой Ахмадзода. Обе стороны создали комиссию по стабилизации обстановки», — сообщили в полпредстве.

В результате договоренностей было вновь открыто движение по трассе Ош — Баткен — Исфана, а пограничники обеих стран окончательно отвели военные силы. Однако несмотря на примирительные реляции, перестрелка прекратилась только к вечеру 30 апреля, а жители ряда других киргизских сел уже Лейлекского района Баткенской области заявили СМИ, что бесчинства таджикских военнослужащих продолжались после официального прекращения огня.

Так, жители сел Арка-1, Арка-2, Достук и Жаштык обратились через журналистов к президенту КР Садыру Жапарову с призывом прекратить насилия и грабеж имущества.

«Мы, матери, женщины Лейлекского района, просим власти не оставлять нас одних. Уважаемый президент Садыр Нургожоевич, помогите нам! Военные другой страны топчут нас, как скот. Наши дома жгут и грабят. Угнали нашу скотину. Почему наши власти не принимают мер? Сегодня в село прибыли наши военные, но они бездействуют. Объясните нам…» — обратилась к главе государства председатель женского совета Жаны-Жерского айыльного кенеша Зулайка Турдуева.

То есть это говорит о том, что наиболее подготовленными к вооруженному конфликту оказались именно таджикские военные, которые нанесли больший урон киргизской стороне, использовав минометы, и быстро заняв сопредельные киргизские аилы. Данные факты подтверждают и то, что до реального, а не мнимого урегулирования еще далеко, а столкновения между жителями могут продолжиться в любой момент.

Воинственную патриотическую риторику используют и высокопоставленные чиновники, заявляющие, что ни отдадут ни пяди земли друг другу, что также подогревает националистическую волну внутри республик. В частности, утром 30 апреля глава МИД РТ Сироджиддин Мухриддин во время переговоров со своим киргизским коллегой отметил, что «при этом Таджикистан никогда не поступится землями, исконно и по праву принадлежащими ему».

Правда, вчера в таком же духе выступал и президент КР Садыр Жапаров, но затем резко сменил тон на миротворческие нотки. В пятницу он выпустил новое пацифистское заявление, где сказал следующее: «Говорят, что войну легко начать, но трудно остановить. Мир и спокойствие превыше всего. Думаю, таджикский народ, переживший гражданскую войну, это прекрасно понимает».

Затем он вспомнил о принадлежности двух народов к мусульманской вере и отметил, что конфликт начался в священный месяц Рамазан: «Нехорошо и то, что мусульманские народы пошли друг против друга в Рамазан. Поэтому я призываю все стороны к миру».

В этот же день вслед за своим посланием он провел телефонные переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном о проведении саммита во второй половине мая.

При этом во время разговора главы государств, судя по сообщению пресс-служб, не преминули подтвердить территориальную целостность своих стран, а также договорились о возобновлении работы комиссии по демаркации границ.

Напомним, что деятельность совместной комиссии внезапно была приостановлена в марте этого года и на данный момент остались еще 70 спорных участков на протяжении оставшихся 500 километрах общей границы.

Такое ощущение, что 29 и 30 апреля стороны прощупали друг друга силовыми методами, чтобы продавить свои условия и получить более выгодные позиции по тем или иным участкам, чтобы в итоге отрапортовать своей общественности об эффективной защите национальных интересов. Ведь, что мешало сторонам продолжить демаркационные работы? Похоже, что и Бишкеку, и Душанбе была нужна «маленькая победоносная война» на границе, чтобы поправить свой имидж на фоне провала в экономике и падения уровня жизни населения.

Теперь можно прийти к выводу, что в результате столкновений Киргизия оказалась на данный момент слабее своего оппонента, чем и объясняется миротворческая риторика Садыра Жапарова. Хотя только пару месяцев назад он презрительно предлагал таджикам обменять их анклавы на безжизненные горные массивы на юге республики. На данный провал оборонительных мероприятий Бишкека, как и в целом на тупик переговорного процесса по спорным территориям, повлияла и смена власти в результате очередной «цветной революции».

Подобные кровопролитные события на границе двух официальных союзников звоночек и для Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), так как страны-участницы по соглашению не имеют права применять оружие друг против друга. Это говорит о том, что необходимо укреплять структуру оборонительного блока и начинать процесс переговоров на этом уровне вместе с другими членами и под эгидой России в целях предотвращения развития кризиса внутри ОДКБ.

Если рассматривать более глубокие объективные причины происходящего, то они лежат в социально-экономической плоскости деградации региона и конкретно Ферганской долины после распада СССР, когда возникла масса подобных противоречий и споров за землю, водные ресурсы, участки дорог и гидросооружения. Ведь вся промышленность исчезла в той же Баткенской области Киргизии или соседней Согдийской области Таджикистана, а фермерство осталось единственным способом выживания для миллионов жителей региона с высоким уровнем рождаемости и безработицы.

Поэтому и такая ожесточенная борьба за отдельные столбы, за водораспределительную станцию «Головной» Торткульского водохранилища, за мизерные клочки территорий, которые ранее при административных границах 30 лет назад не рассматривались даже в качестве спора. А сейчас выросло уже не одно поколение, воспитанное в националистическом агрессивном духе, и, соответственно, нынешнее прекращение огня нельзя рассматривать в качестве завершения конфликта, который будет со временем только развиваться.

И опять это говорит о том, что Россия должна снова вернуться в данный регион в полном смысле этого слова, так как местные царьки и деградирующие государственные образования способны устроить друг другу кровавую баню на радость Западу и соседним моджахедам из Афганистана.

Речь идет об ускорении и углублении интеграционных процессов, когда будет вновь воссоздана единая водно-энергетическая система, восстановлено производство, а границы превратятся в номинальные. Если этого не произойдет Центральную Азию ждет настоящая катастрофа.