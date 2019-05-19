НАСА отобрало компании для производства кораблей, которые высадят на Луну

19.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) выбрало 11 компаний для проведения исследований и производства прототипов кораблей для своей программы лунных исследований Artemis, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщается на сайте NASA.

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«Чтобы ускорить наше возвращение на Луну, мы бросаем вызов традиционным способам ведения бизнеса. Мы упростим все: от закупок до партнерских отношений, до разработки оборудования и даже операций», — сказал Маршалл Смит, директор программ исследования Луны.

Всего проектом высадки займутся 11 компаний: Aerojet Rocketdyne (Калифорния), Blue Origin (Вашингтон), Boeing (Техас), Dynetics (Алабама), Lockheed Martin (Колорадо), Masten Space Systems (Калифорния), Northrop Grumman Innovation Systems (Вирджиния), OrbitBeyond (Нью-Джерси), Sierra Nevada Corporation (Колорадо и Висконсин), SpaceX (Калифорния), SSL (Калифорния). NASA выделит им 45,5 миллиона долларов в рамках программы государственно-частного партнерства NextSTEP. При этом сами компании должны вносить не менее 20 процентов от общей стоимости проекта. Работа будет проходить в течение ближайших шести месяцев.

Астронавтов (женщину и мужчину) планируют высадить в 2024 году на Южном полюсе Луны. Операция будет проходить при помощи космической станции «Врата» (Gateway), которую собираются построить на орбите спутника. Эта же станция должна поспособствовать экспедиции на Марс в будущем.