Население Молдовы остаётся лояльным к России – молдавский политолог

Алексей Логофет .  
17.08.2023 17:56
  (Мск) , Кишинев
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Дзен, Молдова, Нацизм, Общество, Политика, Провокации, Россия, Русофобия, Скандал, Украина


Не понятно, почему Молдова бежит впереди паровоза и рвёт все отношения с Россией, в то время когда этого не делают даже западные партнёры Кишинева.

Об этом в эфире телепрограммы “PULS” на молдавском канале TV6 заявил историк и политолог, экс-депутат Парламента РМ Зураб Тодуа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Не понятно, почему Молдова бежит впереди паровоза и рвёт все отношения с Россией, в...

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«Россия когда-то была, и ещё остаётся одним из важнейших экономических партнёров для Республики Молдова, несмотря ни на что. Я не могу избавиться от ощущения, что внешние игроки от Молдавии требуют такого подхода, чтобы она позиционировала себя не как оппонент или спорщик, а просто как враг России. Я не понимаю, зачем это нужно нам.

Тем более что население Республики Молдова настроено в целом лояльно по отношению к России. Если брать голосования на протяжении последних 10 – 20 лет, то предпочтения распределялись равномерно: 50/50 или 60/40 в пользу восточного вектора.

Сейчас ситуация сложная, идут военные действия. Но зачем рвать на себе рубаху, я не совсем понимаю. Даже те страны, которые объявили санкции против России, которые имеют влияния на официальный Кишинёв – они ведь эти отношения не порывают, ни экономические, ни политические», – отметил он.

«Хочу напомнить, что США до сих пор поддерживают торговые отношения с Россией, получая важные для себя стратегические товары. Есть целый перечень товаров, и они не подвергают их санкциям. Те же самые Германия, Великобритания, Франция – они торгуют с Россией, напрямую или через третьи страны. Никто не порывает экономических отношений. Конечно, они изменились по отношению с тем, что было до 24 февраля 2022 года, но они сохраняют эти отношения. Но вот Молдавия почему-то рвёт всё, что можно.

А зачем? Придёт время, когда война закончится, будет подписан мир. И все – как экономические, так и политические отношения между всеми государствами будут восстанавливаться: между Россией и Америкой, Россией и Англией, Россией и Францией… В каком положении будет Молдова?» – задаётся риторическим вопросом эксперт.

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