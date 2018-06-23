23.06.2018, Москва, Анастасия Самойлова

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Население Московского региона – уже больше, чем во всей Украине. Дышать нечем

Из-за стремительно увеличивающегося населения нагрузка на экосистему Москвы достигла критического уровня, столичное правительство закрывает глаза на уничтожение парков застройщиками.

Об этом координатор движения «Открытый берег» Сергей Межерицкий заявил в ходе конференции, где левые силы обсуждали участие в выборах мэра Москвы и поддержку единого кандидата Вадима Кумина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Собянин и собянинщина – это смерть Москвы. Причем это не просто фигура речи или красивая фраза, это та самая жестокая реальность, и любой добросовестный эколог эту реальность знает. Я попытаюсь это доказать на конкретных примерах и цифрах.

В декабре 2016 года был знаменитый госсовет, который вел Путин перед годом экологии, и он констатировал две очень важные вещи: нагрузка на экосистему страны достигла критических уровней и что, если все оставить так, как есть, то к 2050 году мы нашим потомкам передадим страну, непригодную для проживания. Это сказал президент.

Сказанное Путиным еще больше относится к Москве, которая, как мы знаем, недавно заняла «почётное» второе место среди наиболее загрязненных городов в нашей стране, после Норильска.

По поручению того же Путина Общероссийский народный фронт провел экомониторинг московского региона и Москвы в частности. На сегодня у нас такие цифры: от 168 тысяч га нашего зеленого защитного поля осталось всего лишь 60 тысяч, то есть в три раза меньше начальных. Причем это – 60 тысяч га стремительно деградирующих лесов и лесопарков, которые постоянно вырубаются, то есть – сокращающиеся ресурсы. При этом со времён СССР население Москвы увеличилось в два раза от предельных 7,5 миллионов, а по неофициальной информации, которую недавно озвучивал сам Собянин, который недавно хвастался, что, судя по данным мобильных операторов, у нас уже 25 миллионов, в области – 10 млн, и, таким образом, Московский регион составляет 35 млн человек.

Учитывая планы правительства, у нас скоро здесь будет «тусоваться» половина дееспособного населения страны», – отметил общественник.

«Мы думали, что мы достигли дна, но тут снизу постучались. И постучался господин Собянин со своей командой. Первое, что он сделал, придя к власти, принял закон «О зелени», который вносил поправки в градостроительный кодекс Москвы и закон Москвы о защите зеленых насаждениях и разрешил сам себе и своим застройщикам застраивать наши особо охраняемые природные территории. Потом он просто создал градостроительную земельную комиссию. Опубликовав ее протокол, он показал, как именно они решают эти вопросы: вне всякого законодательного поля и экологических экспертиз, просто «хотелки» их коммерсантов.

Сравнительно недавно Собянин открывал парк «Музей-усадьба Коломенское», он гордился, показывал, как всё здорово обустроено. А о том, что напротив этой самой усадьбы раскинулась крупнейшая в Москве незаконная свалка, которая с помощью коррупционеров из управ, он умолчал.

Москву убивают каждый день. Настоящий мэр Москвы должен прекратить этот беспредел и иметь мужество сказать федеральному руководству, что именно его безумная политика привела к тому, что Москва перенаселена», – подытожил Межерицкий.