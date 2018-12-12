«Население Одессы запугано: А во время войны немцы не запугивали население?»

12.12.2018, Москва, Анастасия Самойлова

Героические, но зачастую неконтролируемые полевые командиры первой волны Русской весны могли бы пригодиться для заброски в тыл врага, чтобы держать в страхе наиболее одиозных бандеровцев, как это делал Советский Союз во время войны с гитлеровцами.

Таким мнением в эфире канала «Рой ТВ» поделились журналист Максим Калашников и историк спецслужб Александр Колпакиди, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Насколько умнее была советская власть, что помещала таких людей в нелегальные военные организации и забрасывала их на территорию врага. Можно было создать такую же организацию, и сейчас действовать в тылу бандеровщины», – заявил Колпакиди.

«Безусловно, нам всё время говорят о фашизме, а где тогда движение сопротивления? Где какие-то акции, которые бы там происходили? Ничего не видно!» – подчеркнул Калашников.

«Если бы ГРУ действительно ловила мышей, как оно это делало в 1919 году, те же командиры типа Мозгового сейчас бы ходили в дальние рейды и уничтожали самых одиозных антирусских», – отметил историк спецслужб.

«Население на Украине запугано», «население Харькова запугано», Екатеринослава и Днепропетровска тоже, «население Одессы запугано». А во время Великой Отечестывенной войны немцы не запугивали население? Там оно чувствовало себя вольготно, потому уходили в лес, подбрасывали бомбы, взрывали гостиницы. Как это, что это значит – «население запугано»?

Если мы видим, что это – омерзительный режим, он проводит мерзкую политику даже с точки зрения Запада. Я смотрю, и вижу, что большинство западных историков выступают против Бандеры. И не только польские, но все. Омерзительно. Ну и где массовое движение сопротивления? Даже в Одессе, где людей живых пожгли?!» – заметил журналист.

«Если бы они сейчас вели работу и ходили в дальние рейды, они сумели заложить бы сети, и там бы самые выпендрёжные русофобы 10 раз бы подумали, не ответят ли они за свои слова», – подчеркнул Колпакиди.