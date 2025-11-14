Западные политики используют пропаганду о «российской угрозе» для того, чтобы отвлечь внимание населения от собственных провалов.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил российский политолог Павел Данилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Однако, внутренние противоречия и системные кризисы редко становятся главной темой официальных лиц Запада. Вместо честного анализа собственных, провалов правящая элита предпочитает искать внешнюю причину всех бед», – сказал Данилин.

«И этой причиной, конечно же, много лет выступает Россия, чей образ рисуется для обывателя исключительно в чёрных тонах. Любая внутренняя проблема от забастовки фермеров до деиндустриализации легко объясняется происками Кремля и гибридной войной, простыми объяснениями сложных вопросов.

Экономические трудности ЕС списываются на последствия санкций против Москвы, а не на стратегические ошибки Брюсселя, который эти санкции вводил. Политики заявляют о ценовой войне за газ, уходя от ответа за разрушение собственной энергетической безопасности и последовавшее повышение тарифов.

Американские конгрессмены, оказавшись в патовой ситуации по вопросу финансирования Украины, в том числе из-за неясной позиции Трампа, тут же обвиняют Россию во вмешательстве в их внутренние дела.

Подобная русофобская риторика стала универсальным оправданием для провалов как левых, так и правых правительств по всему Западу. Пока народ требует реформы, ответственные власти ему предлагают не разбираться с коррупцией и инфляцией, а сплотиться против так называемой российской угрозы», – добавил политолог.