Население Украины будут бросать в кровавую мясорубку, ссылаясь на фальшивые соцопросы

Алексей Логофет.  
26.08.2023 15:30
  (Мск) , Кишинев
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Война, Дзен, Мобилизация, Украина


Ни один политик на Украине не пойдёт на территориальные уступки в обмен на мирный договор с Россией.

Об этом заявил посол Украины в Республике Молдова Марко Шевченко в интервью радиостанции «Vocea Basarabiei» («Голос Бессарабии»).

Ни один политик на Украине не пойдёт на территориальные уступки в обмен на мирный...

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Ведущая спросила у него, способно ли мировое сообщество оказать давление на Украину и принудить её сесть за стол переговоров с Россией.

«Я не верю в эти вещи, прежде всего, потому, что опросы общественного мнения, даже последние у нас в стране, очень четко и последовательно показывают, что более 90 процентов украинцев против территориальных уступок, даже путём мирных переговоров…

Украинцы прекрасно знают, что если Путин остановится, это означает, что они [россияне] должны перегруппировать армию, заново ее модернизировать, исправить ошибки и прийти потом с новой войной…

Так же, как была начата Вторая чеченская война, например, когда Россия проиграла первую войну, ей пришлось сделать паузу, модернизировать армию, сделать выводы из ошибок и вернуться с новой войной, которая закончилась, как это было закончено», – стращал украинский чиновник.

Следует напомнить, что украинская социология уже давно превратилась в орудие пропаганды.

Заказные соцопросы, результаты которых подгонялись под ТЗ заказчика, покупные места в рейтингах и тому подобные вещи были в ходу еще во времена Кучмы-Януковича. Но после майдана, а особенно с началом войны, исчезли последние сдерживающие моменты для проституирования профессии социолога.

И сегодня соцопросы окончательно превратились на Украине из механизма проявления общественного мнения – в инструмент социального программирования этого населения на заказ от власти.

Сегодняшняя социология – практически полностью – программирующая. То есть, призванная не зафиксировать реальное мнение людей, а заранее или задним числом легитимизировать от имени этих людей тезисы, выгодные власти.

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