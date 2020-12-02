Население Украины целенаправленно уничтожается – академик Толочко

02.12.2020, Киев, Вадим Москаленко

События на Украине показывают, что население этой страны, которого стало менее 40 миллионов, целенаправленно уничтожается.

Об этом в эфире интернет-канала «Голос Правды» заявил известный украинский историк и археолог, академик НАН Украины Петр Толочко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина получила в наследство от Советского Союза 52 миллиона человек, а сегодня, по подсчётам демографов, уже нет и 40 миллионов. По этим жертвам, которые уже во много превосходят жертвы голода 1930-х годов, никто не думает плакать.

Когда я задаю своим оппонентам вопрос по этому поводу, мне отвечают цинично: «А кто сказал, что нас должно быть 52 миллиона?» Была такая теория, что украинцев должно остаться сколько-там миллионов, я в неё не верил, мне казалось, что это какой-то бред, что этого не может быть. Но я вижу, что сегодня это по существу происходит», – отметил он.