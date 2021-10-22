Население Украины сократилось на 20 миллионов – киевский экономист

22.10.2021 14:19 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Население Украины продолжает сокращаться и на данный момент уже не превышает 32-33 миллиона человек.

Об этом в своем видеоблоге заявил киевский экономист Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несколько лет назад, когда Дубилет считал украинцев по сим-картам, он вышел на 37 миллионов. Мы считали так, как считала немецкая разведка – по потреблению хлеба и воды. Мы вышли на 32 миллиона 300 тысяч по потреблению хлеба, и на 32 миллиона 600 тысяч по потреблению воды, погрешность небольшая. Мы полагаем, что Украина – это давно уже не 37 миллионов, от силы 32-33 миллиона», – отметил эксперт.

«По данным Госстата, за квартал количество пенсионеров уменьшилось на 30 тысяч. Если это оформить простой математикой, то мы видим, что только по пенсионерам за последние два с половиной года не стало четверти миллиона человек. При Порошенко их не стало в количестве 2 миллионов. Не говоря уже о том, сколько людей уехало, и сколько не вернется», – сказал Гольдарб.

Напомним, что на момент появления независимой Украины в 1991 году ее население насчитывало 52 миллиона человек.