Населению Белоруссии придётся затянуть пояса, власти в растерянности

10.02.2020, Москва, Михаил Рябов

Население Белоруссии в ближайшее время столкнется с падением уровня жизни из-за того, что руководство республики отказалось от предлагаемой Москвой интеграции с Россией в рамках Союзного договора и, как следствие, не смогло получить требуемых скидок на нефть и газ.

Об этом пишет российская «Независимая газета», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Белорусским властям придется пойти на реформы, населению затянуть пояса… «продавать родину» Лукашенко не готов, а другие формы интеграции уже не интересны России», – пишет издание.

Газета прогнозирует, что белорусским властям «придется-таки «снять с довольствия» неэффективный государственный сектор».

«Контрактов на поставку нефти из России на белорусских условиях нет, а значит, доходов от нефтепереработки тоже, обязательства перед зарубежными потребителями нефтепродуктов также под вопросом… Белорусские НПЗ, судя по всему, продолжат работать с загрузкой в 50%. Поиски альтернативных поставщиков и проработка схем поставки требуют времени, а их экономическая эффективность вызывает большие сомнения у аналитиков», – напоминает газета.

«В 2020 году Беларусь осталась без 2–3 млрд долл. Рецессия неизбежна», – цитирует издание экономиста Ярослава Романчука.

Авторы публикации отмечают, что «сейчас власти Белоруссии пребывают в некоторой растерянности и, вероятно, прямо сейчас не готовы вступить на этот непростой путь реформ, влекущий за собой неминуемое снижение уровня жизни населения и социальной защиты».

«В окружении Лукашенко нет понимания того, что делать дальше. Вся политика, все отношения строились на имитации, без содержания и стратегического осмысления», – сказал в интервью изданию политолог Павел Усов.